Balkanlar’ı Adriyatik ile buluşturacak
Global Yatırım Holding’e bağlı Global Ports Holding, işlettiği Karadağ’daki Adria Limanı’nın kapasitesinin artırılması için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 20 milyon Euro’luk finansman desteği sağladı.
Global Ports Holding Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “Finansman desteğiyle Adria Limanının tesisleri geliştirilecek ve modern ekipmanlarla donatılacak. Böylelikle liman Doğu Adriyatik’in lojistik üssüne dönüşecek” diyor.
EBRD finansmanı ile Adria Limanı’nın Balkanlar’ın başlıca ticaret limanı haline gelmesi için yük elleçleme ve depolama alanlarının genişlemesine yönelik yatırımlar yapılacak.
Adria Limanı’nın uzun vadede Avrupa ile Türkiye arasında ihraç yüklerini taşıyan kamyonlar için başlıca aktarma merkezi olması hedefleniyor. Finansman desteğinin önemine vurgu yapan Mehmet Kutman, “Bu finansman, Karadağ’a ve sektörümüze duyulan güveni gösteriyor” diyor.
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