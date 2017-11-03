Banvit UKON’dan ayrıldı
Bünyesinde kamu ve özel sektörden 75’in üzerinde paydaşı üye olarak barındıran Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON), 2010 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Başkanlığını Ahmet Hacıince’nin yürüttüğü UKON yönetimi geçen hafta bir istifa mektubu aldı.
1968 yılından bu yana beyaz et sektöründe faaliyet gösteren Banvit, yeni sahiplerinin aldığı kararla UKON’dan ayrılma dilekçesi verdi. 2009’da stratejik bir karar alarak kırmızı et sektöründe yatırıma soyunan Banvit, bu alanda 45 milyon dolarlık ilk etap yatırımının ardından hem çiftlik hem de tesis yatırımı yapmıştı.
Şirket, son yıllarda kırmızı ette fason üretimle perakende pazarında boy gösteriyordu. Banvit, bu yılın başında Brezilyalı tavuk üreticisi BRF’nin yüzde 60, Katar ulusal varlık fonuna ait Qatar Holding’in yüzde 40 pay sahibi olduğu TBQ Foods’a satılmıştı.
Yeni ortaklar kırmızı et sahasını stratejik alan olmaktan çıkarırken, UKON’dan da ayrılma kararı aldı.
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