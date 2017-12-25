Barut Kardeşler otelleri paylaşıyor mu?
Turizmin başkenti Antalya’nın ilk turizmcilerinden olan Barut Otelleri’nin sahibi Barut Ailesi’nde ayrılık rüzgarları esiyor. Barut Otelleri’nin temeli 1971 yılında Ali Barut tarafından Manavgat Side’de 36 odalı Cennet Hotel ile atılmıştı. Ali Barut’un oğulları Haydar Barut, Ahmet Barut ve Levent Barut sektörde çekirdekten yetiştiler.
Barut Grubu, bugün 12 oteli ve endüstriyel çamaşırhane fabrikası ile her geçen gün artan bir ivmeyle hizmet veriyor. Ancak son dönemde Barut Grubu’nda kardeşler arasında ayrılık rüzgarları esiyor. Aileye yakın kaynaklardan aldığımız duyuma göre bu ayrılık otellerin kardeşler arasında paylaşılması şeklinde olacak.
Barut ve Akra markaları ile yollarına devam etme planı yapan kardeşlerin tesislerin mülklerini paylaşıp ortaklığa devam edecekleri konuşuluyor. Sadece denizden ulaşılabilen Cennet Otel ile turizme başlayan Barut Grubu, Acanthus, Hemera, Arum, Lara, Sunwing, Andız, Sorgun Sensatori ve Barut Kemer ile birlikte sektörde büyümeye devam etti.
Grubun ilk şehir içi otelleri Akra ve Akra Park, 2014 yılında zincire eklendi. 2015 yılında ise Antalya dışına açılan şirket Barut Fethiye’yi grup bünyesine dahil etti. Barut Otelleri, 3 binin üzerinde çalışanıyla yılda 250 bini aşkın ziyaretçiye hizmet veriyor. Barut Kardeşler’den Ahmet Barut, uzun yıllar Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) başkanlığı görevini de yürütmüştü.
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