‘Başak Agri’ ile ürün gamını genişletiyor
Sanko Holding, bünyesinde bulunan ‘Başak Agri’ şirketiyle çiftçinin talepleri doğrultusunda üretilecek tarım makinelerinin ürün gamını genişletecek.
Sanko Holding İş ve Tarım Makinaları Grup Başkanı Sami Konukoğlu, tarım ekipmanlarında bir asrı aşan tecrübeleri olduğunu hatırlatarak, “Bu yıldan itibaren ürün gamımızı ve pazar payımızı artıracağız” diyor.
Başak’ın geçmişinin 1914 yılında Adapazarı’nda ‘Demir Araba-Tahta Araba’ üretmek amacıyla kurulan ‘Sakarya Alat-ı Ziraiye’ isimli fabrikaya dayandığına işaret eden Konukoğlu, şunları söylüyor: “Kuruluşundan yaklaşık bir asır sonra, Başak Traktör 2012 yılında Sanko Holding grup bünyesine katıldı.
Başak’ı adı gibi tarlalarda, bahçelerde, bağlarda ve seralarda başaklar açarak, sektöründe Türkiye’de ilk sıralara getirmeyi hedefliyoruz.
Bu amaçla Başak üretim tesislerini 2012’de aldıktan sonra 180 milyon dolardan fazla yatırım yaptık. Bu sayede fabrika teknolojisiyle sektörde örnek ve uluslararası standartlara uygun bir ‘teknoloji üssü’ haline geldi.”
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