Başarsoft, ABD’den ürün satacak
Şu anda şirketlerin harita tabanlı ihtiyaçlarını çözen yazılım şirketi Başarsoft, artık Google’ın satış partneri olarak haritaları ticari ürün olarak satmaya başladı. Bu yeni işle büyümeyi planlayan şirket, yeni ürünleri de pazara sunacak.
Özellikle navigasyon yazılımı konusunda uzmanlaşan şirket, 120 çalışana sahip AR-GE ürünleri geliştiren bir yapıya ulaştı. Şimdi ise ürünlerini global olarak satmak için çalışıyor.
Burada ise yeni piyasaya sunacağı AVM’lere özel mağaza-rota ve otopark tarifi veren ürünün ihracatı hedefleniyor. Bunun için ABD’deki satış ofisiyle ürünleri piyasaya sunmaya hazırlanan şirket, geçen mayıs ayında San Francisco’da ofis açtı.
40 milyon TL ciroya sahip şirketin ihracatı şu an yüzde 5 civarında olsa da şirket yeni ürünlerle bunu artırmayı hedefliyor. Konu hakkında konuştuğumuz Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan, “2017 yılında San Francisco’da Amerika ofisini açtık.
Başarılı büyümemizi yurtdışına taşıyarak devam ettirmeye kararlıyız. Şu anda Amerikan Pitney Bowes şirketiyle işbirliği yaparak çözümlerimizi global pazara sunmaya hazırlanıyoruz” diyor.
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