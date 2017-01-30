Başkan Bilecik’in pek bilinmeyen merakı
TÜSİAD’ın başkanlık koltuğuna kısa bir süre önce oturan Erol Bilecik’in futbola olan merakını bilmeyen yoktur. İyi bir Fenerbahçeli ve bu kulübün kongre üyesi olan Bilecik’in çok bilinmeyen bir merakı daha var.
1995 yılından bu yana resim toplayan Bilecik, kendisiyle yaptığımız sohbette resim sanatına özel ilgi duyduğunu söyledi.
200’ün üzerinde tabloya sahip olan Bilecik, özellikle doğa resimlerini sevdiğini anlatıyor. Başta İbrahim Safi olmak üzere birçok ressamın eserlerinin yer aldığı bir koleksiyona sahip olan Bilecik, bir gün bu eserleri sergilemek
istediğini de ifade ediyor.
Koleksiyonda daha ziyade İstanbul resimlerinin yer aldığını ve soyut resimlerin az olduğunu aktaran Erol Bilecik, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu tamamen şahsi bir ilgi. Bunu yürek yatırımı olarak görüyorum.
Tabii ki bir bütçesi var ama beni motive eden o tarafı değil. Doğa resimlerini çok severim. Baktığımda konuşabileceğim resimler olmasını isterim.
130’u ofiste, geriye kalanı da yaşadığım alanlarda olan resimleri bir gün sergilemek isterim. Her koleksiyon yapanın hedeflerinden biri de sergi açmaktır.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?