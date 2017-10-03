Başkentin sayaçlarını yenileyecek
Türkiye’nin en büyük özel gaz dağıtım şirketi Başkent Doğalgaz, 1,7 milyon aktif müşterisi ve yıllık yaklaşık 3,6 milyar standart metreküp (Sm3) gaz dağıtım hacmi ile Ankara’nın büyümesine paralel her yıl yaklaşık 70 bin yeni müşteriye ulaşıyor.
2013 yılında özelleştirilen ve Torunlar Enerji bünyesine dahil olan Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO, Türkiye’nin ilk altyapı GYO’su unvanını da taşıyor. 2016 yılsonu itibariyle yaklaşık 2,5 milyar TL cirosu bulunan Başkent Doğalgaz, sektöründeki ilk halka arzı gerçekleştirerek kurumsal yönetim adımlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Polatlı, Kızılcahamam ve Beypazarı ilçeleri hariç Ankara il sınırları dâhilinde doğalgaz dağıtım lisans hakkını 2037 tarihine kadar elinde bulunduran şirkete özelleştirmeden bu yana geçen süreçte, gaz akışı takibinden SAP yazılımına kadar çok çeşitli alanlarda 230 milyon TL’lik iyileştirme yatırımı yapıldı.
Şirketin hizmetlerinin iyileştirilmesi adına önümüzdeki dönemde de yatırımlara devam edeceklerine söyleyen Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kazanç, “Şirketin abonelerince kullanılan 1,7 milyon sayacın 900 bini eski nesil sayaçlardan oluşuyor. Önümüzdeki 5-6 yıllık süreçte bunların yenilenmesini planlıyoruz” diyor.
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