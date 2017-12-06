Batı Avrupa için yedi yıllık plan hazırladı
Aydınlı Grup, bünyesindeki 576 mağaza ile giyim perakendesinin en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. U.S. Polo Assn, Pierre Cardin, Cacharel’in dünya genelindeki en büyük lisansörleri arasında bulunan ve halihazırda kayyum tarafından yönetilen Aydınlı Grup’un sözünü ettiğimiz mağazalarının 259’u dünyanın 34 değişik ülkesinde faaliyette bulunuyor.
Geçen yıl 1,1 milyar TL olan cirosunu bu yıl 1,4 milyar TL’ye çıkarmayı planlayan Aydınlı, bu yıl 54 olan yeni mağaza sayısını 2018’de 60’a yükseltecek. Aydınlı Grup, önemli bir proje için de harekete geçti. Dört yıldır üzerinde çalışılan Batı Avrupa’ya yönelik mağaza yatırımları konusu yönetim kurulunda yakın zamanda karara bağlandı.
Aydınlı Grubu’nun tüm tedarikçileri, müşterilerive çözüm ortaklarıyla bir araya geldiği ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Tedarik Zinciri Buluşmaları’nda görüştüğümüz şirketin genel müdürü Levent Özkan, Batı Avrupa açılımı için ana merkezin Almanya olacağını söyledi.
Söz konusu hamle için yedi yıllık bir planlama yaptıklarını belirten Özkan, “Çok zor ve taşların büyük oranda yerine oturmuş olduğu bir pazar olan Batı Avrupa, grubumuzun gücünü göstermesi açısından büyük önem taşıyor” diyor.
Aydınlı Grup, ilk adımı atacağı Almanya’nın ardından Benelux ülkeleriyle Fransa’ya da açılım gerçekleştirecek. Sadece Almanya’da 200 mağaza açma planları yapan Aydınlı’nın Batı Avrupa projesinin toplam maliyetinin 100 milyon Euro olacağı tahmin ediliyor.
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