Bella Maison, 50 şube hedefliyor
Gayrimenkul sektörünün büyüme ivmesi, pek çok yeni sektörün de büyümesini sağlıyor. Bunlardan biri de ev tekstili. Özellikle ev tekstilinin yanı sıra evde ihtiyaç duyulan ürünleri satan perakende mağazalarının sayısında ciddi bir artış var.
Pazardaki büyüme bu alana yönelik yeni yatırımların ortaya çıkmasını da sağlıyor. Bunlardan biri de Bella Maison oldu. Uzun yıllardır Cezayir’de mobilya sektöründe faaliyet gösteren Tan Ailesi’nin kurduğu Bella Masion, ilk şubesini Küçükyalı’da bulunan ve Rönesans Gayrimenkul’e ait olan Hilltown AVM’de açmaya hazırlanıyor.
Yıl sonuna kadar Avrupa Yakası’nda iki, Anadolu Yakası’nda bir olmak üzere İstanbul’da toplam üç mağaza açmayı hedefleyen şirket, 2018 yılında ise sekiz mağaza açmayı planlıyor. 2018 sonu itibariyle 35 milyon TL ciroya ulaşılması hedefleniyor.
İstanbul’un ardından Ankara, İzmir ve Bursa’ya açılacaklarını söyleyen Bella Maison Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Tan, beş yıl içerisinde mağaza sayısını 50’ye çıkarmak istediklerini belirtiyor.
Şirket, 2018 yılı başında yurtdışında da mağazalaşma sürecine başlayacak. İlk mağaza Cezayir’de açılacak. Ardından Fas ve Güney Afrika gibi ülkeler gelecek.
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