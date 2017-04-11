Bereket, sınırları aşacak
Türkiye’de 30 bine yakın ‘döner ekmek’ büfesi ve restoranı bulunuyor. Bu sayının 10 yılda ikiye katlanmasını bekleniyor.
AB’ye uyum süreci kapsamında 2008 yılında getirilen standartlar, endüstriyel döner üretimine dönük ciddi bir yatırımı da beraberinde getirdi. Konulan standartlara uygun fabrika döneri üretiminde büyük bir artış yaşandı.
2008 yılı öncesi yüzde 5’lerde olan fabrika döneri tüketim oranı, bugün yüzde 50’lere ulaştı. Sektörün Türkiye’deki cirosal büyüklüğü son beş yılda yüzde 30 arttı. Bu alanda franchise veren markaların sayısı ise çift haneli rakamlara ulaştı.
1988 yılında İstanbul Beyoğlu’nda küçük bir dükkanla işe başlayan Bereket Döner, sektörün en eski oyuncularından biri. 99 franchise şubeye ulaşan şirket, şimdi de yurtdışında büyümeye hazırlanıyor.
Edindiğimiz bilgilere göre, 2019 yılı sonuna kadar yuıtdışında toplam 80 şube açılacak. Bu ülkelerin Suudi Arabistan, Balkan, Körfez ve Avrupa ülkeleri olduğu ifade ediliyor.
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