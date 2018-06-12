Beş yılda 100 milyon TL yatırım yapacak
Sağlıklı beslenme trendi tüm dünyada yayıldıkça, şirketler de bu konuda yeni çözümler geliştiriyor. Bu konuda öncü şirketlerden biri de Nestle. Şirket, 2016 yılında şeker konusunda önemli bir keşif yaptı.
Pamuk şekerin/ pamuk helvanın tel tel olan yapısından esinlenerek geliştirilen ‘hollow sugar’, aynı tatlılığı sağlarken daha az şeker kullanımına imkan vererek, şekeri yüzde 40’a kadar azaltıyor.
Nestle Türkiye Genel Müdürü Felix Allemann, 2018’in ortasından itibaren hollow sugar teknolojisiyle üretilen ilk ürünleri piyasaya süreceklerini söylüyor.
İnovasyonun Nestle’nin gelecekteki gelişiminin temel taşı olduğunu belirten Allemann, bunun aynı zamanda güçlü bir rekabet avantajı sunduğunu ifade ediyor. Bu ürünlerin Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise henüz netleşmiş değil.
108 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren Nestle için Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’nde büyümenin motoru.
Şirket, Bursa’da Karacabey ve Kestel’deki iki fabrikasında, yüzde 92 oranında yerel hammadde kullanımıyla üretimini sürdürüyor.
Türkiye pazarının potansiyelini çok önemsediklerini söyleyen Felix Alleman, “Bu doğrultuda yatırımlarımız devam edecek. Nestle Türkiye olarak 2018-2023 dönemi için yaklaşık 100 milyon TL yatırım planlıyoruz” diyor.
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