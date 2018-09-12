Beşinci kez İstanbul’da buluşacaklar
Otomotiv sektörünün önde gelen isimleri ve lider firmaları 4-5 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek Dünya Otomotiv Konferansı’nda buluşacak.
Aralarında Almanya, İtalya, İngiltere, Japonya, İspanya, İran, Bulgaristan başta olmak üzere 40’ın üzerinde ülkeden çok sayıda konuğun yer alacağı konferans, iki gün boyunca 800 katılımcı ve 80’in üzerinde konuşmacı ile gündemi belirleyecek.
Londra merkezli Worldwide Partnerships firması tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenen Dünya Otomotiv Konferansı WAC 2018, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen marka ve isimlerinin katılımıyla sektörün nabzını tutacak.
4-5 Ekim tarihleri arasında Wyndham Grand Levent’te yapılacak konferans boyunca otomotiv sektöründeki global dönüşüme yoğunlaşılacak, yerli ve yabancı sektör liderleri global gelişmeleri ve yeni trendleri ele alacak.
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