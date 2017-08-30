Beta, Anadolu’ya odaklanıyor
Türkiye ayakkabı üretiminde dünyanın önemli ülkelerinden biri. Pazarda pek çok yerli marka rekabet ediyor. Bunlardan biri de Beta Ayakkabı. Ercan İkiışık ve Taner İkiışık tarafından 1980 yılında kurulan marka, 1985 yılında Nişantaşı’nda ilk mağazasını açarak perakendeye adım attı.
Bugün şirket Türkiye genelinde 44 mağazayla faaliyet gösteriyor. Yıl sonuna kadar 2-3 mağaza daha açmayı hedefleyen şirketin odağında Anadolu şehirleri var.
Beta Genel Müdürü Barbaros Akyıldız, bu yıl açtıkları beş mağazanın üçünü Bursa ve Antalya’da açtıklarını söylüyor. Akyıldız, “Önümüzdeki günlerde Samsun’daki mağaza sayısını ikiye çıkaracağız. Antalya ve Erzurum’da mağaza açacağız. Önümüzdeki dönemde Anadolu’ya yönelik yatırımlarımız artacak” diyor.
Son dönemde e-ticaret ekibini yeniden yapılandıran şirketin toplam cirosunun içinde online satışların payı yüzde 5-6’ya ulaştı. E-ticarette yurtdışı operasyonlarına başladıklarını söyleyen Barbaros Akyıldız, “10 ülkede e-ticaret satışına başladık. E-ticaret kanalıyla hem satış hacmimizi artırmak hem de pazar araştırması yapmak istiyoruz” diye konuşuyor.
2016 yılını 67 milyon TL ciro ile kapatan şirket, bu yıl sonunda 90 milyon TL ciroyu geçmeyi hedefliyor. Geçen yıl 390 bin çift ayakkabı sattıklarını söyleyen Barbaros Akyıldız, bu yılki hedeflerinin 550 bin çift ayakkabı satmak olduğunu belirtiyor.
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