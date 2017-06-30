Bilişim ile hangi sektör yarışıyor?
Hiçbir ticari amaç gütmeyen bir sosyal proje olan Global Wellness Day (GWD), ‘iyi yaşam’ konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirildi.
İyi yaşama adanmış uluslararası bir gün olan ve 2012 yılında Türkiye’de doğan GWD, her yıl haziran ayının ikinci cumartesi günü kutlanıyor. Bu yıl da 100 ülkede aynı anda 4 binden fazla noktada herkese açık olarak ücretsiz olarak kutlanan GWD, dünyanın önde gelen başarılı iş adamlarının, spor ve sanat dünyası temsilcilerinin desteğini aldı.
Four Seasons Hotels and Resorts, Shangri-la Bosphorus İstanbul, Swiss Hotel, The St. Regis İstanbul, Hilton Group, LUX Hotels & Resorts Group gibi birçok otel bu günün destekçileri arasında.
Konseptin yaratıcısı Belgin Aksoy Berkin, bir sosyal sorumluluk projesi olan GWD’nin wellness & spa endüstrisinin en prestijli etkinliklerinden biri olan Global Spa & Wellness Zirvesi’nin gündemine girmeyi başardığını belirtiyor.
Berkin, sektörün gelişimi ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Bundan 10 yıl önce bilişim sektörünün bugünün en büyük sektörlerinden biri olacağı öngörülüyordu ve gerçekten de öyle oldu.
Bugün ise 3,7 trilyon dolarlık bir büyüklüğe sahip, uluslararası ekonomik üretimin yüzde 5’ini oluşturan uluslararası wellness sektörünün bundan 10 yıl sonra dünyanın en büyük sektörleri arasında yer alacağı öngörülüyor.
Bu oran dünya sağlık harcamalarının neredeyse yarısına tekabül ediyor. Yapılan araştırmalar, 2020-2030 yıllarında sektörün 10 trilyon dolar değerinde bir büyüklüğe ulaşacağını gösteriyor.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?