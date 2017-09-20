Bilkent Holding hangi markasını büyütecek?
İnşaat, mobilya, perakende, savunma sanayii gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren Bilkent Holding, çok ön planda olmasa da fitness sektörünün de önemli oyuncularından biri.
1994 yılından bu yana Sports International markasıyla pazarda faaliyet gösteren holding, fitness sektöründe değişen trendler doğrultusunda birkaç yıl önce ‘Rhytm by Sports International’ markasıyla yeni bir konsept geliştirdi.
Biraz daha küçük metrekareli bu konsept fitness’ın yanı sıra spa, buhar banyosu, özel dersler gibi alternatiflerle kişiye özel hizmet veriyor. Minimum 6-7 bin metrekarelerde olan Sports International için yer bulmakta zorlanan şirket, son dönemde Rhytm’e odaklanma kararı aldı.
Hali hazırda Ankara’da bulunun şubeye ek olarak 2018’de İzmir ve İstanbul’da iki şube daha açılması planlanıyor. Ağırlıklı büyük metrekarelerle şubeleşen Sports International, şu anda yedi noktada faaliyet gösteriyor.
Sports International için de yer arayışlarının sürdüğünü söyleyen Sports International Genel Müdürü Haluk Çetin, “Rhytm için bin 500-2 bin metrekarelik alanlar yeterli oluyor. Bu nedenle daha hızlı büyütmemiz mümkün. Her iki markamız için de yer arayışlarımız sürüyor” diyor.
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