Billur Tuz, ihracatta vites artırıyor
Türkiye’nin ilk ve en büyük rafine tuz fabrikası Billur Tuz, ihracatta hedef büyüttü. Bunun için iki stratejik pazara ilişkin planlarını yenileyen şirket, Avrupa ve Rusya pazarında daha etkin olmak için kolları sıvadı.
Türkiye’de sofralık tuzda pazar lideri olan Billur Tuz, Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da etkin bir şirket olmayı hedefliyor. Şirket, bu hedef doğrultusunda 2017 pazarlama çalışmalarının büyük bölümünü Avrupa’da yapılacak olan tanıtım çalışmalarına ayırdı.
Billur Tuz, ayrıca Rusya ile 3 milyon dolarlık tuz ihracatı sözleşmesi imzaladı. Yıllık 12 bin ton olan kapasitelerini yeni yatırımlar ve 4 rafine tesisiyle birlikte 200 bin tona çıkardıklarını dile getiren Billur Tuz Genel Müdürü Mutlu Mermer, ihracat payını üst seviyelere yükseltmeyi hedeflediklerini söylüyor.
Mermer, “Sadece Avrupa’da ve Rusya’da değil, Uzakdoğu’da ve Ortadoğu’da da yeni dönemde daha etkin olacağız” diyor.
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