Biltes’i Dubai ve İngiltere’ye taşıyacak
2010 yılında kurulan ve bugün 5 kampüsü bulunan Nişantaşı Üniversitesi, Maslak 1453 projesi içindeki 100 bin metrekarelik kampüsünü bu yıl öğrencilere açacak. 200 milyon dolarlık maliyetle hayata geçirilen Maslak 1453 Neotech Campüs’ün sadece altyapısı için 15 milyon dolar harcandı.
Nişantaşı Üniversitesi’nin İngiltere ve Dubai’de donanımlı bir sağlık üniversitesi için hazırlık yaptığını da duyduk. Aldığımız bilgiye göre, ağırlıklı olarak diş hekimliği fakültesi üzerine olacak bu okullar maksimum 500 öğrenci alacak.
Nişantaşı Üniversitesi’nin kurucuları Levent ve Can Uysal kardeşlerin eğitim alanındaki tek yatırımları üniversite değil. İki yıl önce Biltes markasıyla ana, ilk ve orta öğretim okulları açmaya başlayan Uysal kardeşlerin bugün İstanbul’da 5 okulu bulunuyor.
Lise kurmayı düşünmediklerini, çünkü hedeflerinin ekol liselere öğrenci yetiştirmek olduğunu söyleyen Can Uysal, bugün itibariyle bin öğrencileri olduğunu ifade ediyor.
Franchise vermeyi düşünmediklerinin de altını çizen Uysal, hedeflerinin Biltes’i uluslararası bir eğitim zincirine dönüştürmek olduğunu söylüyor. Bu konuda Dubai ve İngiltere’de mevzuat araştırılmaya başlanmış durumda. Uysal, 2023 yılına kadar Toronto, New York ve Lozan’da da okullar açmak istediklerini ifade ediyor.
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