Bodrum’da yeni proje geliştirecek
Bodrum, son yıllarda villa cenneti haline gelmiş durumda. Bölgede birçok yatırımcı proje geliştirme yarışında. Bunlardan biri de işadamı Recai Çakır.
Bodrum’da Club Kadıkale’yi kurarak turizm sektörüne adım atan ve daha sonra bu yatırımını satan Recai Çakır, 1989’dan bu yana turizm sektöründe yatırımları bulunan bir işadamı. 1996 yılında Bodrum Tanıtma Vakfı’nı 10 turizmci arkadaşıyla birlikte kurarak bölgenin gelişmesine de katkı sağladı.
Çakır, 2007 yılında Gardens of Babilon (Babil’in Asma Bahçeleri) adıyla 140 rezidans ve villadan oluşan bir proje hayata geçirmişti. Bu projede yer alan 60 villayı satan Çakır, burada yer alan 115 rezidans ve villayı ise 2009 yılından bu yana Sianji Detox merkezi olarak işletiyor.
Çakır, projede satışını yaptıkları kimi villaları da kâr paylaşımı metodu ile işlettiklerini söylüyor. Sianji Group Başkanı Recai Çakır, projedeki 20 villayı satışa çıkarıp Bodrum’da otel ve rezidanslardan oluşan proje geliştirmek üzere kaynak yaratacaklarını ifade ediyor.
Yeni proje geliştirmek üzere Gümüşlük, Turgutreis ve Yalıkavak’ta arazi geliştirme çalışmaları yaptıklarını belirtiyor.
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