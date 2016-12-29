Bollywood’un ülkesine dizi ihraç ediyoruz
Türkiye’deki dizi sektörü, her geçen yıl dünya çapında daha fazla tanınıp ilgi görüyor. 2001’de Türk Cumhuriyetleri ile başlayan dizi ihracatı, bugün Balkanlar’dan Güney Amerika’ya kadar çok geniş bir coğrafyada etkin.
2015 sonunda 250 milyon dolara yükselen dizi ihracatının 2016’da 300 milyon dolara ulaşması bekleniyor. Bugüne kadar ‘Sıla’, ‘Yaprak Dökümü’, ‘Aşk-ı Memnu’, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’, ‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Muhteşem Yüzyıl’ gibi yapımlar, dünyanın dört bir köşesinde kendi hayranlarını yaratmış durumda.
Türk dizi ihracatçılarının yeni hedefi ise 1,3 milyar nüfuslu Hindistan oldu. Hindistan’da yayınlanan ilk Türk dizisi ise eylül ayında yayınlanmaya başlayan ‘Adını Feriha Koydum’ oldu. Ülkede ‘Feriha’ adıyla yayınlanan dizi kısa sürede büyük ilgi gördü.
Türkiye’nin Mumbai Başkonsolosu Erdal Sabri Ergen’in Ekonomist’e verdiği bilgiye göre, ekim sonunda gerçekleştirilen Mumbai Film Festivali’ne katılan Türk oyunculara yoğun bir talep vardı.
Türk yapım şirketleri bu ilgiyi gözden kaçırmamış olacak ki Türk dizileri Hindistan pazarına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Edindiğimiz bilgilere göre, anlaşması tamamlanmak üzere olan üç Türk dizisi daha yakın zamanda Hint televizyonlarında boy göstermeye başlayacak. Sektör temsilcilerine göre, kısa sürede Hindistan pazarına yaklaşık 50 milyon dolarlık dizi ihraç edilecek.
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