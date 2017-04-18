Booking.com davası sektörü karıştırdı
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) Türkiye’de acente belgesi almadan haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle Booking.com’a açtığı dava neticesinde, mahkeme tarafından söz konusu şirketin Türkiye içindeki faaliyetlerinin durdurulmasına yönelik bir karar alınmıştı.
Bu karar turizm sektörünün acente ayağında memnuniyet uyandırırken otel ayağında hoşnutsuzluk yarattı. Oteller ile seyahat acentelerini karşı karşıya getiren durum birçok kesim tarafından yasakçı bir yaklaşım olarak algılandı.
Ancak TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, benzer davanın geçmişte Almanya’da da görüldüğünü, Türkiye’deki acentelerin haksız rekabetten zarar görmemesi için bu yolu tercih ettiklerini söylüyor.
Kimseyle bir savaşlarının olmadığını ifade eden Ulusoy, “Turizmde savaş olmaz. Biz yanlış yapanlara karşı önlem alıyoruz. Türkiye’deki kaçak faaliyeti önlemek için bunu yapıyoruz. Burada suç yok, ihlal var” diyor.
Başaran Ulusoy, bu kararın ardından birçok kişiden ve otellerden tehditler aldığını da söylüyor. Ulusoy, “Karar sonrasında yaptığım araştırmadan Sultanahmet’teki 4-5 otelin satışlarının yüzde 15 oranında arttığını öğrendim.
Aynı oteller karar sonrası hakaret ederken şimdi teşekkür ediyorlar” diye konuşuyor. Başaran Ulusoy, otellere yurtiçindeki acentelerle çalışmalarını da öneriyor.
Jolly Tour Genel Müdürü Figen Erkan ise mahkeme kararının ardından kendilerine 50’nin üzerinde otelden satış yapmaları konusunda talep geldiğini söylüyor.
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