Bu yıl 400 okula ulaşacak
2013 yılında bir grup akademisyen tarafından hizmete açılan Bilişim Garaj Akademisi (BGA), 2017 yılı itibariyle 100 bine ulaşan öğrenci sayısıyla 16 yaş altı nesillere yönelik ‘bilişimle üretim’ eğitimleri veren bir online eğitim AR-GE şirketi.
Türkiye’de kodlama ve endüstri 4.0 konusunda dönüşümü gerçekleştirmek için yola çıkan şirket, 55 ilde faaliyet gösteriyor. 2018 yılı içerisinde bu sayıyı 62 ile çıkarmayı hedefleyen BGA, 250 okul ile çalışıyor.
Öğrenciler BGA’nın sunduğu eğitim paketine online olarak istedikleri yerden girebiliyor. Her yıl cirolarının yüzde 50 ‘sini AR-GE’ye ayırdıklarını söyleyen BGA Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Zerrin Topal, şunları anlatıyor: “Mektebim, Sınav, Final, Koç Okulları gibi kurumlarla çalışıyoruz.
Önümüzdeki yıl çalıştığımız okul sayısını 400’e çıkaracağız. Bu yıl 20 milyon TL’lik bir AR-GE bütçesi hedefliyoruz. Önümüzdeki yıl Londra’daki ‘Eğitim ve Bilişim’ fuarına katılan iki Türk firmasından biri olacağız. Şimdiden yerimizi ayırttık.”
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