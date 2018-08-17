Buluta ‘kullandıkça öde’ sistemi getirdi
NetApp, dünyanın önde gelen kurumlarına verilerini yönetmek ve depolamak için hizmet veren bir şirket. Şirket, son dönemde Google, AWS (Amazon Web Services) ve Microsoft gibi büyük hiper bulut sağlayıcılarıyla teknolojik işbirliklerini duyurdu.
Bu işbirlikleri sayesinde firmaların kendi şirket içi ortamlarına NetApp ile yatırım yapmaları ya da ‘kullandıkça öde’ yöntemiyle hiper servis sağlayıcılarında verilerini saklayıp yönetebilmeleri mümkün oluyor.
NetApp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, “Örneğin işbirliği yaptığımız şirketlerden biri olan AWS gerçek zamanlı veri çözümleme hizmetlerini, sunucu kayıtlarını ya da diğer altyapı bilgilerini, sosyal medya içeriklerini, mali pazar veri akışlarını, web sitesi tıklanma verilerini, mobil oyun etkileşimlerini, online makine öğrenmeyi ve daha da fazlasını kullanarak hızlı iş kararları vermeyi mümkün kılıyor” diye konuşuyor.
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