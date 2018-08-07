Bursa için ‘A Takımı’ kurdular
Türkiye’nin otomotiv ve tekstildeki başkenti olan Bursa’da, kent ekonomisini ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla Bursa iş dünyasının önemli isimleri bir araya geldi.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu’nda Cavit Çağlar’dan Celal Sönmez’e, Muharrem Yılmaz’dan Hasan Aslanoba’ya kadar kentin çıkardığı önemli iş insanları yer alıyor.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “İş dünyamızın en önemli aktörlerini aynı masa etrafında buluşturmak amacıyla oluşturduğumuz Yüksek İstişare Kurulu hedeflerimize çok daha güçlü ve kararlı adımlarla ulaşmamızı sağlayacak” diyor.
İbrahim Burkay’ın başkanlığındaki BTSO Yüksek İstişare Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Ahmet Özkul, Ali Moral, Cavit Çağlar, Celal Sönmez, Erol Türkün, Faik Çelik, Fatma Durmaz Yılbirlik, Hasan Aslanoba, Hüseyin Özdilek, Mehmet Burkay, Mehmet Celal Gökçen, Muhammed Etkeser, Muharrem Yılmaz, Mustafa Gürses, Nezir Gencer, Oya Coşkunöz, Ömer Kızıl, Önder Matlı, Sabahattin Gazioğlu, Steven Young ve Yusuf Akkaş.
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