Büyükekşi’nin yeni dönem planları
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) başkanlığını 10 yıl boyunca sürdürdükten sonra haziran ayı sonunda koltuğunu bırakan Mehmet Büyükekşi’nin yeni dönemde ne yapacağı merak konusuydu.
Özellikle yaz başlarında Büyükekşi’nin kabineye girerek ekonomi yönetiminde yer alacağı çokça konuşulmuştu. Ancak Büyükekşi kendi işlerine yoğunlaşmayı tercih etti.
Ekonomist ve Capital dergileri tarafından düzenlenen Bankacılık Zirvesi’nde rastladığımız Mehmet Büyükekşi’ye yeni dönem planlarını sorduk.
Yönetim kurulu üyesi olduğu Ziylan Holding’in markası olan Flo ile ayakkabı sektöründe önemli bir atılım yapmayı planladıklarını dile getiren Büyükekşi, Hotiç, Yeşil Kundura ve Beta gibi markaların konkordato ilan etmesine karşın sektörün genelinde ciddi bir sorun olmadığı görüşünde.
2018’de yüzde 25 büyüdüklerini ve 80 yeni mağaza açtıklarını dile getiren Büyükekşi, “Şanlıurfa’da yeni bir yatırım yaptık, şu anda bin kişi çalıştırıyoruz. Buradaki fabrikamızı 14 bin metrekareden 24 bin metrekareye çıkaracağız” diyor.
Bununla birlikte 14 ülkede 80 mağazaya ulaştıklarını, iç pazardaki daralmayı bu şekilde aştıklarını kaydeden Büyükekşi, “2023’e kadar yurtdışı mağaza sayısını 300’e çıkarmayı ve toplamda bin mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz” diye anlatıyor.
Sektörde hammadde maliyetleri açısından sıkıntılar olduğunu ancak bu sıkıntıların zaman içinde aşılacağını belirten Mehmet Büyükekşi, bu konuda da şöyle konuşuyor: “Türkiye’de yaklaşık 400 milyon çift ayakkabı üretiliyor ve yarısı ihraç ediliyor.
Konkordato ilen eden şirketler toplam 3 milyon adet civarı ayakkabı satıyor. Bazı şirketlerin sorunu olabilir, sektörün belli sıkıntıları olabilir ama genele yaymamak gerekiyor.”
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