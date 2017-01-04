Cardtek Asya Pasifik’e açılıyor
Bundan 15 yıl önce üç genç mühendisin girişimi olarak kurulan Cardtek, 15 yılda 400’e yakın çalışanıyla 25 ülkede 150 müşteriye hizmet veren bir şirket konumuna ulaştı.
İTÜ ARI Teknokent’in içerisinde faaliyet gösteren Cardtek, finans kurumları, ödeme servisi sağlayıcıları, telekom operatörleri, kişiselleştirme büroları, perakendeciler, terminal ve kart satıcıları ile toplu taşıma işletmeleri de dahil olmak üzere pek çok sektöre uçtan uca ödeme sistemleri çözümleri sunuyor.
2016 yılında Amerika’da ikinci ofisini ve Dubai’deki ofisini açan şirket, global bir oyuncu olmayı hedefliyor.
Cardtek Payment Solutions Genel Müdürü Ahmet Akgün, şirketin özellikle gelişmekte olan pazarlarda büyümeyi, gelişmiş pazarlarda ise spesifik bazı ürünlerle niş bir oyuncu olmayı hedeflediğini dile getiriyor.
Akgün, 2017’nin ikinci yarısında Asya Pasifik bölgesinde bir ofis açmayı planladıklarını söylüyor. Bunun için çalışmaların başladığını dile getiren Akgün, “2017 yılında ciromuzun yüzde 30’unu Türkiye dışındaki pazarlarda gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Önümüzdeki beş yıl içinde Cardtek’in finansal teknolojiler alanında EMEA ve ABD tarafında önde gelen çözüm sağlayıcı olmasını hedefliyoruz” diyor.
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