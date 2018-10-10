Cari açığı 1 milyar dolar azaltacak
Yıldızlar Yatırım Holding, orman ürünleri, tarım, kimya, liman işletmeciliği, deniz taşımacılığı alanlarında yıllık 4,3 milyar TL ciroya ulaşan, dünya genelinde 12 tesiste toplam 3 bin 500’ün üzerinde çalışanı olan dev bir sanayi markası.
50’den fazla ülkeye ihracat yapan holding, şimdi de demir-çelik yatırımıyla iddialı bir çıkış yapmaya hazırlanıyor. Holdingin son yatırımı olan Yıldız Demir Çelik, Kocaeli’nin Alikahya Bölgesi’nde 300 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildi.
Toplam yatırım tutarının 350 milyon dolara ulaşacağını belirten Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Yıldız, yassı sac üretimine odaklandıkları söylüyor.
Türkiye’nin yassı çelikte yılda 4,3 milyar dolarlık cari açık verdiğine dikkat çeken Yıldız, “Yıllık 1,5 milyon ton üretim kapasitesine sahip olan Yıldız Demir Çelik, cari açıkla mücadeleye 1 milyar dolarlık pozitif katkıda bulunacak” diyor.
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