Caroline Koç, ortağı ile ABD’ye açılıyor
İki yıl önce yaşama veda eden Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç, iş yaşamına 10 yıldan bu yana Haremlique ve Selamlique markalarıyla devam ediyor. Ortağı Banu Yentur ile oluşturdukları Haremlique markası tekstilde, Selamlique ise kahve sektöründe faaliyet yürütüyor.
Türk kahvesini Türkiye’nin yanı sıra dünya pazarlarında iyi noktalara taşımak için uğraş veren Caroline Koç’un, sözünü ettiğimiz işiyle ilgili olarak memleketi İzmir’de bir üretim tesisi de bulunuyor. Selamlique’ınArçelik ile yürüttüğü işbirliği sonucu imal edilen kapsüllü Türk kahvesi ile dünya pazarlarında farklı perakende noktalarında hizmet veriliyor.
İkilinin iki markasından biri olan Haremlique’nin yurtiçinde dört mağazası var. Yurtdışında ise Kuveyt ve Suudi Arabistan’daki mağazalarının yanına ABD’nin Florida eyaletinde yeni bir şube daha eklenecek. ŞubeninTürklerin de yoğunlukla gayrimenkul aldığı Miami’de açılması planlanıyor.
Selamlique’ın yurtiçinde altı mağazası bulunuyor. Yurtdışında da altı mağazasıyla hizmet veren markaya, yurtiçinde iki mağazanın daha eklenmesi de yatırım planına alındı.
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