CarrefourSA arazisi Gülaylar’ın oldu
Gülaylar Group, Bainbridge Holding’in sahip olduğu İçerenköy CarrefourSA AVM’yi 269 milyon Euro bedelle satın aldı.
Gülaylar Group’un reddettiği satın alma görüşmelerini Ekonomist Dergisi olarak kasım ayında yazmıştık.
Söz konusu AVM’nin yeni sahibi, Gülaylar Group şirketi City’s Gayrimenkul Geliştirme oldu. CarrefourSA İçerenköy AVM, 45 bin 400 metrekare toplam kiralanabilir alana sahip.
26 markanın hizmet verdiği AVM’yi yılda 21 milyon kişi ziyaret ediyor. Kuyumculuk, turizm, gayrimenkul geliştirme ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Gülaylar Group, AVM işine City’s ile girdi.
Ardından 2013 yılında Meydan AVM’yi bünyesine kattı. Grubun İstanbul’un en gözde noktalarından biri olan İçerenköy CarrefourSA projesini nasıl değerlendireceği ise henüz netleşmiş değil.
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