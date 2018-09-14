Çayırova’da dev depo inşa etti
Reysas GYO, Çayırova Kampüsü içindeki yatırım değeri yaklaşık 75 milyon TL, kapalı alanı yaklaşık 32 bin metrekare olan 12’nci binasının inşaatını tamamladı.
Depo, İstanbul Anadolu Yakası ve Kocaeli Bölgesi lojistik depolama alanlarının merkezi Çayırova’da inşa edilen, bölgenin en yeni ve modern deposu olma özelliğine sahip.
A sınıfı depo özelliği taşıyan proje, 9 şiddetinde depreme dayanıklı statik hesap, çelik ve beton kalitesiyle üretildi.
Reysaş GYO’dan yapılan açıklamada, “Lojistik kampüsü haline gelen depolarımızda inşaat mühendisleri, elektrik teknisyenleri, yangın uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tam zamanlı olarak istihdam edilmekte ve olası müşteri taleplerine eş zamanlı olarak yanıt verilmektedir” denildi.
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