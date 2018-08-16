Cazador, vites yükseltiyor
Kahramanmaraşlı Görür kardeşlerin 22 yıl önce kurdukları ve 11 yıl önce markalaştıkları tekstil firması Cazador, adını daha geniş kitlelere geçen yıl Survivor yarışmasına sponsor olarak duyurdu.
Markalaşma ile birlikte her yıl çift haneli büyüme elde eden şirket, 2017’de Survivor sponsorluğunun da etkisiyle bu yıl yüzde 25-30 büyüme ile 100 milyon TL’nin üzerinde bir ciroya ulaşmayı hedefliyor.
Cazador Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Görür, hedeflerinin 2019 yılında 120 milyon TL ciroya ulaşmak olduğunu belirtiyor.
Halihazırda 361’i bayi ve 131’i zincir mağazalar olmak üzere toplam 492 noktada Cazador ürünleri satılıyor. Şirketin 20 adet de franchise mağazası bulunuyor.
Fatih Görür, markanın tanınmasıyla franchise mağaza sayısını 2019 sonuna kadar 40’a çıkaracaklarını ifade ediyor. Görür, yurtdışı tarafta da satışları artırmak istediklerini sözlerine ekliyor.
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