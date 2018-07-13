Çelik ihracatçıları hedef büyüttü
Son yıllarda Çin’in üretimi artırmasıyla zor günler yaşayan Türkiye çelik sektörü, yeniden atılım yapmaya başladı. ABD’nin çelik ürünlerine ek vergi getirmiş olmasına rağmen sektörün ihracatı hızla yükseliyor.
Çelik ihracatı bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20’lik artış yakalarken, 200’e yakın ülkeye 5,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı.
Türk çelik sektörünün ilk beş aylık performansını değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, “2018 yıl sonunda değer bazındaki çelik ihracatımızın 2017 yılına oranla yüzde 30 artarak 15 milyar dolara yükseleceğini öngörüyoruz” diyor.
Aslan, Türk çeliğinin üretim bazında bakıldığında dünyada ilk 10 içerisinde yer aldığını vurguluyor. Adnan Aslan “Türk çelik sektörü, kaliteli ve rekabetçi fiyatlı ürünlerini 200’e yakın ülkeye ihraç ediyor. Yeni dönemde ihracatımızı arttırmak istediğimiz bölge ise Güneydoğu Asya” diye konuşuyor.
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