Çelik Motor’un yeni projesi başlıyor
Anadolu Grubu bünyesindeki Çelik Motor içerisinde faaliyet gösteren araç kiralama şirketi Garenta ve ikinciyeni.com, yeni dönemde dijital teknolojiler ve yapay zeka uygulamalarına daha fazla ağırlık verme kararı aldı.
Bugüne kadar dijital teknolojilere 5 milyon TL’den fazla yatırım yaptıklarını anlatan Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş, “10 kişilik ekibimizi 70 kişiye çıkardık.
Ayrıca şube sayımız da üçten yediye yükseldi. Gelecek yıllar için de bu konuda yapılan yatırımları artırmayı hedefliyoruz” diyor.
Çelik Motor’un 2018 yılında devreye alacağı iki yeni projesinden bahseden Özgür Maraş, otomobil alım satımına farklı bir boyut getirecek olan “Bulur” markasıyla ikinci el otomobil alıp satmak isteyenleri, ilanlar arasında kaybolmadan, son derece basit bir yolla buluşturacaklarını söylüyor.
Bulur uygulamasının bu yıl devreye alınması planlanıyor. Özgür Maraş, 2010 yılında 5 bin adet olan toplam araç parkını yedi yılda 7 kat artırarak 2017’de sektörde ilk üç firma içinde yer aldıklarını belirtiyor.
2018 yılında 27 bin otomobil satışı hedeflediklerini vurgulayan Maraş, oluşturdukları yapay zeka uygulaması Carwizz’e de dikkat çekiyor. Maraş, “Siteye üye olanlar akıllı fiyatlandırma modülü olan Carwizz üzerinden otomobillerinin piyasa değerini kolayca öğrenebiliyor.
Carwizz ekspertiz raporunda mevsimsel ve ekonomik etkiler de dahil olmak üzere otomobiller en ince detayına kadar inceleniyor” diyor.
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