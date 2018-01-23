Çelik üreticileri Ankara yolcusu
Son beş yılda küresel demir-çelik üretiminde Çin kaynaklı gerileme dolayısıyla üretim ve ihracatta yüzde 10 daralma yaşayan Türkiye demir-çelik sektörü, 2017’de yüzde 15’e varan artışla üretimini 37 milyon tonun üzerine çıkarmayı başardı. Ancak çelik sektörü 2018’e tatsız bir haberle başladı.
Yeni yılla birlikte inşaat çeliğinde ithalat vergilerinin sıfırlanması, sektörde de moralleri sıfırladı. İnşatçıların talepleri ile gündeme gelen vergi düzenlemesi, çelik üreticileri tarafından “çelik sanayiine vurulan darbe” olarak nitelendiriliyor.
Bu kararı duyunca inanamadıklarını dile getiren Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, “İnşaat çeliği bitmiş ürün ithalatında sıfır vergiye karşın yarı mamul ithalatında yüzde 22,5 vergi olması, ‘Türkiye’de üretmeyin’ demektir” diyor. Ekinci, Ankara’ya giderek ekonomi yönetimiyle görüşeceklerini söylüyor.
Ekmek arası ile AVM’lere girecek Türkiye’de her yıl 40 milyona yakın pizza satan Dominos Pizza, yeni bir ürün çıkarıyor. Dominos Ekmek Arası olarak lanse edilen, sucuk, sosis ve kavurma olmak üzere üç çeşidi bulunan sandviçler, tüm Dominos Pizza’larda satılmaya başlayacak.
Bu yeni ürünün de eklenmesiyle birlikte şirket bugüne kadar çok rağbet etmediği AVM’lerde de şubeleşecek. Türkiye’deki 490 mağazanın sadece 10 tanesinin AVM’lerde olduğunu söyleyen DP Eurasia Group CEO’su Aslan Saranga, AVM’lerle görüşme halinde olduklarını ve bundan sonra AVM’lerdeki şube sayısının artacağını anlatıyor.
2018’de 500 kişiye daha istihdam sağlayacaklarını belirten Saranga, yıl içinde e-spor gibi yeni alanlarda farklı projeler üstlenecekleri bilgisini de veriyor. Hatırlanacağı üzere marka e-spor alanında Dark Passage’ın isim sponsorluğunu üstlenmişti.
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