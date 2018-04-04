Çevreci ürünler geliştiriyor
Çevre kavramının öne çıkmasıyla önümüzdeki dönemde sürdürülebilir ürünler de önem kazanacak. 53 yıldır yalıtım sektöründe faaliyet gösteren İzocam için sürdürülebilirlik en önemli gündem maddesi.
Yıllardır yalıtımın sürdürülebilirliğe katkısını kamuoyuna anlatmak ve toplumu bilinçlendirmek için çabaladıklarını belirten İzocam Genel Direktörü Levent Gökçe, doğru uygulamalarla yapılan kalın yalıtımla enerji giderlerini azaltıp doğayı korumanın mümkün olduğunu vurguluyor.
Ürünlerinin çevre dostu özellikler içermesine öncelik verdiklerini belirten Levent Gökçe, yaptıkları çalışmaları şöyle özetliyor: “Örneğin çevre dostu özellikler ekleyerek geliştirdiğimiz Foamboard ürünümüzün yeni geliştirilmiş hali küresel ısınmaya neden olmuyor, 150 mm’lik kalınlığı ile azami enerji tasarrufu sağlıyor.
Yakın zamanda hafif ara bölmelerde kullanılmak üzere geri dönüşümlü malzemeler kullanarak geliştirdiğimiz İzocam Ara Bölme Levhası da çok yönlü çevre ve enerji dostu bir ürün olarak piyasaya sunuldu.”
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