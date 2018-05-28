Çiller kardeşler hedef büyüttü
Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in oğulları Mert Uçuran Çiller ve Berk Uçuran Çiller tarafından 2017 yılında kurulan SUOZ Enerji Grup, henüz bir yaşında genç bir şirket olmasına rağmen iddialı yatırımlarıyla dikkat çekiyor.
Mert Uçuran Çiller’in yönetim kurulu başkanlığını, Berk Uçuran Çiller’in ise CEO’luğunu üstlendiği grup, yakın zamanda yurtdışından bir satın alma gerçekleştirdi.
Şirket, Yunanistan’da güneş enerjisi panelleri için ingot üretimi yapan Piritium fabrikası ile hücre üretim teknolojisine sahip Silcio fabrikasını satın aldı. Fiyatı açıklanmayan bu satın almanın kritik ayağını hücre üretim teknolojisi oluşturuyor.
Zira Yunanistan’ın Patras kentindeki organize sanayi bölgesinden sökülüp Türkiye’de şirketin Dilovası tesislerine monte edilecek fabrika ile Türkiye’de ilk kez hücre üretim teknolojisi uygulanmaya başlayacak.
Geçen hafta bir grup gazeteci ile buluşan Berk Uçuran Çiller, “Türkiye’yi panel üretiminde dışa bağımlı hale getiren hücre teknolojisini kendi bünyesinde üreten ilk firma olacağız” diyor.
Çiller, önümüzdeki 10 yılda güneş enerjisine 400 milyon dolarlık yatırım ve güneş paneli üretiminde yıllık 1.000 MW kapasite hedeflediklerini vurguluyor. Berk Uçuran Çiller, kapasite artırımı ve hücre üretimindeki atılımlara bağlı olarak 270 kişilik istihdamlarını yüzde 100 artışla 2019 sonunda yaklaşık 500’e ulaştıracaklarını kaydediyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?