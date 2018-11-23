Çin İthalat Fuarı’nda Türkiye rüzgarı
Çin, geçen hafta ilk kez küresel çapta bir ithalat fuarı düzenledi. Ülkenin önümüzdeki beş yılda 8 trilyon dolarlık ithalat yapacak olması, üç gün süren Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na olan ilgiyi de doruğa çıkardı.
Dünyanın 500 büyük şirketinden 200’ü fuarda yer alırken, Türkiye’den de etkinliğe çeşitli sektörlerden 38 şirket katıldı ve 725 metrekarelik alanda ürünlerini sergiledi. Türkiye fuarın etkin ülkeleri arasındaydı.
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, “Bu fuar sadece Çin pazarına değil, bütün Asya Pasifik pazarına açılan dev bir kapı. Çin’in 33 eyaleti fuara heyet gönderdi ve alım gerçekleştirdi. Bir sonraki fuara çok daha büyük bir katılım yapacağız” diye konuştu.
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