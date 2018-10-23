Çin pazarına kilitlendi
Dünyanın 17’nci ve Avrupa’nın beşinci büyük seramik üreticisi olan Kaleseramik, uluslararası seramik pazarında Türkiye’nin global markası olarak büyümeyi hedefliyor.
Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, “Türkiye’nin seramikte ilk ihracatını gerçekleştiren Kaleseramik, 2016-17’de yaptığı 150 milyon TL’lik fabrika yatırımıyla bugüne kadar toplam 1,5 milyar doları aşan yatırıma imza attı.
Kaleseramik olarak 2019 yılı hedefimiz, yenilikçi ürünlerimizle ihracatımızı yüzde 40’ın üzerine çıkarmak” diyor. Ekonomist olarak takip ettiğimiz Çanakkale Çan’da bulunan Kaleseramik Fabrikası’nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Gedik, Kaleseramik’in Avrupa’nın seramik üssü İtalya’da marka yatırımı yapan ilk Türk, hatta ilk yabancı şirket olduğunu söyledi.
Bu yılki ihracatlarını 82 milyon dolar olarak hedeflediklerini belirten Gedik, önümüzdeki yıl bu rakamı 103 milyon dolara taşımayı planladıklarını ifade etti. Gedik, sözlerine şöyle devam etti: “ABD, İngiltere ve Almanya’ya ihracatımızı artırmayı planlıyoruz.
Ayrıca spesifik bazı kanallarla Çin’i özellikle hedef ülke olarak seçtik. Çin’e en teknolojik ürünümüzü, dünyanın en ince, en büyük ve esnek seramiklerinden Kalesinterflex’i satıyoruz.”
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