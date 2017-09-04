Çin’den Türk ayakkabıcılara önemli davet
Türkiye’de ayakkabı sektörü 15 milyar TL büyüklüğe ulaştı. Neredeyse yılda 350 milyon çift ayakkabı üretiliyor. Dünyada üretim olarak üst sıralarda bulunan Türkiye, buradaki gücünü yurtdışına taşımak için tanıtım atağına hazırlanıyor.
Fakat henüz tanıtıma başlamadan sektörün bu gücü çok uzaklardan davet getirdi. Aldığımız bilgiye göre, Çin’de yapılacak dünya devlerinin de katılacağı ayakkabı konferansına ana konuşmacı olarak Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) davet edildi.
Konferans 25-26 Eylül 2017’de Shenzhen de yapılacak. Organizasyona Bangladeş, Tayland, Çin, Endonezya ve Hindistan gibi Asya’nın büyük ayakkabı üreticisi olan ülkeler katılacak. Aynı zamanda birçok ünlü marka grup olarak üst düzey yöneticileriyle bu toplantıda yer alacak.
Konferansta Türkiye’nin jeopolitik konumu ve öneminden bahsedilecek. Aynı zamanda Türkiye’de ayakkabı endüstrisinin gelişimi anlatılacak. Türkiye’nin ana konuşmacı olarak konferansa katılmasının önemine dikkat çeken TASD Başkanı Süleyman Gürsoy, “Bu çok önemli çünkü Türkiye artık ilk üçte yer alan ülkelerin rakibi olmaya aday.
Bu nedenden dolayı bu ülkeler bizi yakından tanımaya ve bizimle temasa geçmeye çalışıyorlar. Son yıllarda birçok ünlü marka ayakkabı üretimini ülkemizde yaptırmaya başlamış durumda. Hatta birkaç tanesine bizler dernek olarak aracı olduk” diyor.
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