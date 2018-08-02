Cirosunu yüzde 200 artıracak
Türkiye’de online ödeme sistemleri dünya ortalamasından çok daha hızlı biçimde yaygınlaşıyor.
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2017’de Türkiye’de internetten yapılan kartlı ödeme tutarı yüzde 14,5 artarak 99,1 milyar TL oldu.
Bu dönemd e-ticaretin pazar büyüklüğü ise 42,2 milyar TL’ye ulaştı. Online ödeme platformlarından biri olan Moka da bu gelişim tablosundan hareketle 2018’de hedef büyütmüş durumda.
Moka Ödeme Kuruluşu Genel Müdürü Selim Güsar, bu yıl ciroda yüzde 200, işlem sayılarında yüzde 150, bayi sayısında da yüzde 100 artış öngördüklerini söylüyor.
Moka, sanal pos (MokaPOS) ve kurum faturaları (MokaFatura) olmak üzere iki farklı alanda hizmet veriyor.
Güsar, “MokaPOS’ta 2017 yılında 10 milyon TL’ye yakın olan ciro 2018 yılının ilk altı ayında 11 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşti.
Firmaların ödeme sistemleri ihtiyaçları doğrultusunda onlara özel çözümler üretmemiz de bizi ön plana çıkarıyor” diye konuşuyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?