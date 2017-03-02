Cisco, İTÜ’de inovasyon merkezi kuruyor
Ağ ve güvenlik şirketi Cisco, Türkiye’deki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Cisco Genel Müdürü Cenk Kıvılcım, şu an hazırlıklarına başladıkları projeyle Türkiye’de inovasyon merkezi kuracaklarını söylüyor. Cenk Kıvılcım ayrıntıları şöyle anlatıyor:
“Bizim de çok fazla iş yaptığımız sektörler olan ulaştırma, lojistik ve enerji alanlarında işbirlikleri yapmak üzere bir merkez kuracağız.
Start up’lar ile bu alanla faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirip çözümler oluşturacağımız bir platform olmasını hedefliyoruz. Şu anda şirketler için yatırım bütçesi ayırmasak da bir sonraki aşamada bunu da devreye
alabiliriz. Cisco’nun globalde start up’lara yatırım yaptığı bir bütçesi bulunuyor. Şu aşamada mayıs ayında İTÜ Teknopark’ta inovasyon merkezimizi kurmak için hazırlık yapıyoruz.”
Cisco bu arada yıllık, Siber Güvenlik Raporu’nu da açıkladı. Buna göre, 2016 yılında güvenlik ihlaline maruz kalan kurumların en az üçte biri, yüzde 20’nin üzerinde önemli müşteri, fırsat ve gelir kaybı yaşadıklarını belirtti.
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