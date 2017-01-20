Çizgi film Doru, sinemaya taşınıyor
Türkiye’de son yıllarda çizgi diziler ve animasyon filmlerinde yerli yapımların sayısı giderek artıyor. Bunlardan biri de TRT Çocuk’ta yayınlanan Doru adlı çizgi film.
Bu çizgi filmin yapımcısı Bera Medya Grubu, Doru’yu 2017 yılının ilk çeyreğinde animasyon filmi olarak sinemaya aktarmayı planlıyor.
Filmin senaryosunun yazıldığını, prodüksiyonunun başladığını belirten Bera Medya Grubu CEO’su Alper Afşin Özdemir, 80 dakika olması planlanan bu animasyon filminin tanıtım dahil toplam bütçesinin 1 milyon dolar olduğunu söylüyor.
Filmin 2017’nin ilk çeyreğinde Ortadoğu, Arap ülkeleri, Güney Amerika ve Türk Cumhuriyetleri’nde, toplam 10 ülkede eş zamanlı olarak vizyona girmesi planlanıyor.
Özdemir, 2014 yılında da Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı animasyon filmlerinin vizyona girdiğini hatırlatıyor ve yeni film projeleri geliştirme planları olduğunu da sözlerine ekliyor.
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