‘Colombus’ ile yetenek avına çıktı
Vodafone Türkiye, global bir organizasyonun parçası olmanın avantajını kullanan bir şirket. Örneğin her yıl düzenli olarak Vodafone’un faaliyet gösterdiği diğer ülkelerde yapılan iyi uygulamaları araştırıyor.
Araştırma sonucunda da “Uluslararası Gelişim Programı” adı verilen kısa dönemli çalışma programlarıyla bu bilgi birikimine sahip kişiler Türkiye’de görevlendiriliyor. Aynı şekilde Türkiye’deki çalışanlarını da kısa dönemli görevlendirmelerle yurtdışına gönderiyor.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, bu kapsamda 2018 yılı içerisinde de bilgi birikimi açısından katkı sağlayacak farklı ülkelerden çalışanları Türkiye’de görevlendirmeye devam edeceklerini söylüyor.
Kalay, “Bununla birlikte, üniversiteden yeni mezunları dahil ettiğimiz ve global olarak bütün Vodafone ülkelerinde yönetilen ‘Discover’ genç yetenek programımız kapsamında, ‘Columbus’ adını verdiğimiz bir uygulamayla, diğer Vodafone ülkeleriyle bu genç yetenekler arasında değişim imkanı sunuyoruz” diyor.
Columbus kapsamında iki yıl süreyle Türkiye’ye görev yapmak için gelen çalışanlar, dilerlerse bu süre sonunda Vodafone Türkiye’de farklı bir role başvurarak kariyerlerine burada devam edebiliyorlar. 2018 yılında Columbus programı ile farklı ülkelerden üç genç yeteneğin Vodafone Türkiye’de görevlendirilmesi hedefleniyor.
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