Compose-It, Brüksel yolcusu
Genç Başarı Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Şirket Programı kapsamında lise öğrencileri girişimciliği deneyimleme fırsatı buluyor.
Bu yıl İstanbul, İzmir, Ankara, Bilecik, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Eskişehir ve Uşak illerinden Şirket Programı’na bağlı olarak düzenlenen Yılın Şirketi Yarışması’na 8 bin liseli genç katıldı.
Gençler, okullarında ekiplerini kurarak kendi iş fikirlerini geliştirdi, iş dünyası gönüllülerinden mentorluk aldı ve 366 mini şirketi hayata geçirdi.
Jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirme sonucu birinci seçilen Compose-It şirketi, 1113 Temmuz tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleşecek ve 40 ülkenin katılacağı Avrupa Yılın Şirketi Yarışması’nda Türkiye’yi temsil edecek.
Şirket, bahçelerde yapılan organik tarımı mutfaklara taşımak amacıyla “Gübrecim” adını verdikleri kompost (doğal gübre) makinesini tasarlayarak onu kullanılabilir ev eşyası haline getirmeyi hedefledi.
Ekip hem makine üretimi yapıyor hem de geliştirdikleri aplikasyonlarıyla müşterilerine alacakları makineyi tasarlama imkanı sunuyor.
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