COSA, yurtdışına açılacak
Bundan 3,5 yıl önce İTÜ Teknopark’ta kurulan akıllı ev sistemleri için çözümler geliştiren COSA şirketi, akıllı oda termostatında ilk yerli ürünü piyasaya sundu. Melek yatırımcı Lale Saral Develioğlu ve Revo Capital’den 1,5 milyon dolar yatırım alan şirket, kısa zamanda altı kişiden 20 kişilik bir ekibe ulaştı.
Dudullu’daki fabrikasında kendi ürettiği ürünleri şimdi de yurtdışında satarak global bir şirket olmayı hedefleyen COSA, öncelikle Akdeniz ülkelerini hedefliyor.
Şu anda Türkiye’de kendi markaları dışında ECE Banyo, Arçelik ve Pronet gibi şirketlere özel üretim yaptıklarını söyleyen COSA CEO’su Cem Gül, “Büyük markalarla bu tür işbirlikleri yaparak yurtdışında satış yapmayı hedefliyoruz.
Bu global pazara ulaşmanın ilk aşaması olacak. Sonrasında ise kendi markamızla satış yapmayı hedefliyoruz” diyor. COSA akıllı klima ve kombi kiti evdeki ya da ofisteki klima ve kombileri uzaktan cep telefonunuz ile yönetiyor.
Şimdiki hedef ise enerji kullanım verisini enerji şirketlerine satarak, kullanıcılara şirketlerin kendilerine özel tarifeleri sunmalarını sağlamak. Bu konuda görüşme aşamasında olduklarını kaydeden Cem Gül, yakın zamanda bu hizmeti de verebileceklerini ifade ediyor.
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