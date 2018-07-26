Cosmed, 5 yeni ürünü tanıtacak
2009 yılında kurulan dermo kozmetik markası Cosmed, kısa sürede hızlı büyüdü. Deren Öztürk Mataracı’nın kurduğu Cosmed, 10 milyon TL ciroya ulaştı.
Son zamanlarda dermokozmetik sektörünün dikkat çeken markalarından biri olan ve bu yolda emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Deren Öztürk Mataracı, bu yıl sunacakları yeni ürünlerle ciddi bir büyüme elde etmeyi istediklerini belirtiyor.
Mataracı, “2009 yılının Eylül ayında Cosmed markası olarak 20 ürün ve 15 kişilik istihdamla babamın fabrikasının bir bölümünde üretime başladık.
Şu an da ise 45 kişilik istihdamımız ve 39 ürünümüz var” diyor. Bu yıl ihracat ile ilgili yatırımlara devam edilecek. Mataracı’nın verdiği bilgiye göre dört yıldır üzerinde çalıştıkları beş yeni ürünün de lansmanı yapılacak.
Mataracı “Bir de dokuzuncu yılımıza özel bir sosyal sorumluluk projemizi hayata geçireceğiz” diyor.
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