Crate & Barrel Türkiye’den çıkıyor mu?
Doğuş Grubu, Rusya’da mobilya sektöründe faaliyet gösteren Türk şirketi Park Avenue ile birlikte master franchise haklarını satın aldığı Amerikalı mobilya markası Crate & Barrel’ı 2014 yılında Türkiye’ye getirmişti.
Türkiye dışında Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan ve Romanya’nın da aralarında olduğu dokuz ülkenin franchise hakları alınmış ve İstanbul’un markanın bölgedeki üssü olması düşünülmüştü.
Diğer ülkelerle birlikte 2019 yılına kadar 30 mağaza açılması ve 2 bin kişilik istihdama ulaşılması hedefleniyordu. Ancak sektörden aldığımız bilgilere göre, marka Türkiye’den çekilme kararı almış.
Zorlu’daki mağazasını boşaltmaya hazırlanan şirketin var olan diğer mağazalarını da kapatması bekleniyormuş.
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