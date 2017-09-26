Çukurova’ya 100 milyon Euro’luk kayak merkezi
Sıcağı ile ünlü Çukurova Bölgesi’nde kış turizmine yönelik bir proje hayata geçiriliyor. Adana, Mersin, Tarsus, Kahramanmaraş ve Gaziantep’in çevrelediği Karboğazı’nda kayak merkezi kurulacak. Proje ilk etapta 100 milyon Euro’luk yatırım çekecek.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, “Yöremiz kış turizmine çok elverişli. Kar kalitesi üst seviyede. Pist imkanları gelişkin” diyor.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de proje hakkında, “Çukurova’ya en yakın kayak merkezi
Erciyes’te. Karboğazı’nda kurulacak merkez önemli bir potansiyel oluşturacak. Biz de yöre belediyeleri olarak destekleyeceğiz” diye konuşuyor.
Kayak merkezi projesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Adana ve Tarsus belediyelerinin desteğiyle gerçekleştirilecek. Proje inşaatının ne zaman başlayacağı henüz belli değil.
Yörenin kış turizmine açılması için belediyeler yetki devri bekliyor. Ardından hemen harekete geçilecek. Rakımı 2 bine yaklaşan Karboğazı’nda kurulacak merkez, Türkiye turizmine katkı sağlayacak.
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