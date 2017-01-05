Damat Tween’den Rusya hamlesi
Türkiye ile Rusya arasındaki uçak krizi sonrasında yeniden ısınmaya başlayan ilişkiler ticarette de yavaş yavaş olumlu etkilerini gösteriyor.
Türk müteahhitlik sektörü henüz Rusya’da eski hızını yakalayamamış olsa da perakendeciler 2017 ve sonrası planlarına hız vermeye başladı. Bu şirketlerden biri de Damat Tween.
Rusya’da yedi mağazası ve 10 bayiliği bulunan Damat Tween, 2017’de bu ülkede yeni yatırım kararı aldı. Ancak şirket Rusya pazarında büyümek için mağaza açmaktan çok bayilik ağına güveniyor.
Damat Tween Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’na göre, ihracatta yaşanan sorunda diplomatik krizden ziyade Rusya ekonomisindeki durgunluk etkili oluyor.
Rublenin son dönemde dolara karşı hızla değer kaybettiğini ve 1 doların 35 rubleden 80 ruble dolaylarına çıktığını kaydeden Orakçıoğlu, “Rusya ekonomisi bir travma yaşıyor.
İhracat yaparken bunu da hesaba katmalıyız” diyor. 2017’de Rusya’da iki mağaza açacaklarını anlatan Orakçıoğlu, “Ancak bu dönemde ağırlığı bayiliğe vereceğiz.
En az beş bayilikle Rusya’daki bayi sayımızı 15’e çıkaracağız” diye konuşuyor.
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