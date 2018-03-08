Datça bademinin de artık festivali var
Son yıllarda Türkiye’deki festivallerin sayısındaki artış dikkat çekiyor. Festival ekonomisinin büyüklüğünün 750 milyon TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor.
Son dönemde ünlenen Alaçatı Ot, Adana Portakal Çiçeği, Urla Enginar festivallerine bu yıl Datça Badem Çiçeği Festivali de eklendi.
Festival, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi ve Datça Kaymakamlığı ile Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MUTSO) katkılarıyla ve sivil inisiyatif öncülüğünde 16-18 Şubat’ta gerçekleşti.
Biz de festivale destek sağlayan MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ile Eski Datça gezisinde bir araya gelme fırsatı yakaladık.
Festivale 20 bin kişinin geldiğini ve Datça’daki tüm otellerin yüzde 100 doluluğa ulaştığını söyleyen Karakuş, “Beş yılda hedefimiz bu sayıyı 100 bine çıkarmak.
Tanıtım ve etkinliklerle Datça turizmini 12 aya yayacağız. En temel amacımız ise Muğla’yı marka kent haline getirmek” diyor.
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