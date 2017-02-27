Decovita markasıyla seramik sektörüne girdi
Başakşehir’de yaptığı konut projeleriyle tanınan Makro İnşaat, seramik sektörüne de adım attı. 160 milyon TL yatırımla sektöre giren ve Decovita Seramik markasıyla üretim yapan grup, iki yıllık süreçte 10 milyon metrekare üretime ulaşmayı hedefliyor.
Decovita markasının lansmanı sırasında konuştuğumuz Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve Decovita Seramik Kurucu Ortağı Ercan Uyan, sanayide yatırım ve millileşmenin önemine dikkat çekiyor.
Bu doğrultuda Bilecik Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan fabrikada üretime nisan ayında start verdiklerini söyleyen Ercan Uyan, ilk etapta 4 milyon metrekare ile başladıkları üretimi iki yıl sonra 10 milyon, 5 yıl sonra ise 22 milyon metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini dile getiriyor.
76 ülkeden çıkarılan bin 861 çeşit doğal taşın özgün desenlerini seramik üzerine bastıklarını kaydeden Ercan Uyan, “Özellikle inşaatın lokomotif sektör haline gelmesi ve kentsel dönüşüm süreciyle seramik ihtiyacı arttı.
Biz de inşaat sektöründeki deneyimimizi sanayiye aktarmak istedik ve bu işe yatırım yaptık. Bozüyük’te 162 bin metrekarelik bir alanda 45 bin metrekarelik kapalı alanda kurduğumuz fabrikada hedefimiz 22 milyon metrekare üretime ulaşmak ve 600 kişiye istihdam sağlamak” diye konuşuyor.
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